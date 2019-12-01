Brindan apoyo a cuatro menores queretanas tras emergencia en Venezuela

Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 29 de Junio de 2026 a las 22:56:01

Querétaro, México, 29 de junio de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, informó que desde la Secretaría de Gobierno se brincó apoyo a cuatro adolescentes queretanas que quedaron varadas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en Caracas, Venezuela; luego del terremoto que sacudió al país suramericano.

“Había cuatro niñas que estaban de vacaciones allá, de 16 años, y buscaban un apoyo por parte de nosotros. Se les ha dado el apoyo, no podían salir del aeropuerto de Caracas (…) ya vienen en camino por Panamá”, dijo.

Destacó que, la labor de Erika González, responsable de Relaciones Internacionales del Estado, fue quien coordinó la atención a las menores.

“Cada vez que pasa algo en algún lugar tengo un gran gabinete y un gran equipo de trabajo que luego luego se ponen al tiro para buscarlos y creo de verdad que son gente muy profesional”.

Explicó que una de las familias con las que se encontraban las adolescentes perdió su vivienda a causa del siniestro.

“Una de las personas a donde llegaron la familia sí perdieron el departamento donde vivían, pero el día de mañana estarán ya aquí en Querétaro las cuatro queretanas”.