Brinda DIF Morelia atención temprana a menores con espectro autista: Paola Delgadillo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 15:17:27

Morelia, Michoacán, a 1 de marzo de 2026.– Con el objetivo de fortalecer la detección temprana del Trastorno del Espectro Autista (TEA), la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, impulsa acciones permanentes de capacitación y sensibilización dirigidas a personal educativo y familias, a fin de que niñas y niños reciban atención oportuna desde sus primeros años de vida.

A través del Centro de Autismo Morelia, el organismo desarrolla estrategias formativas que permiten identificar señales de alerta en etapas iniciales del desarrollo infantil. La detección temprana facilita intervenciones especializadas que mejoran la comunicación, la interacción social y la autonomía de niñas y niños con TEA.

En el marco de estas acciones, se impartió la charla “Detección del trastorno del espectro autista en las edades tempranas del desarrollo”, en la Guardería 001 del IMSS Morelia, brindando herramientas prácticas al personal encargado del cuidado infantil dentro de una estrategia continua de formación e inclusión.

El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha reiterado que la inclusión debe construirse desde la prevención y la educación, fortaleciendo instituciones públicas que garanticen igualdad de oportunidades para todas y todos.

El Centro de Autismo Morelia, primer espacio público especializado en TEA en Michoacán, ofrece diagnóstico temprano, intervención terapéutica y acompañamiento familiar, fortaleciendo el desarrollo infantil desde un enfoque profesional y multidisciplinario.

“Hablar de autismo es abrir oportunidades desde la infancia, ya que informar y capacitar a quienes conviven diariamente con niñas y niños permite derribar mitos y generar entornos escolares más empáticos y preparados”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

Con estas acciones, el DIF Morelia fortalece una cultura de inclusión que permite a más familias acceder a orientación especializada y atención integral, consolidando a Morelia como el mejor lugar para vivir, donde cada niña y niño puede desarrollar su potencial en un entorno que construye la paz.