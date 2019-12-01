Brinca diputada del PVEM a la bancada de Morena en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 14 de octubre de 2026.- La diputada local María Georgina Guzmán Álvarez anunció este día su salida formal de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para integrarse de manera oficial al grupo parlamentario de Morena.

Desde las oficinas del Comité Directivo Estatal, la legisladora recordó que llegó al Congreso local por el Distrito IX, que comprende demarcaciones como Huimilpan, respaldada por la coalición conformada por el PVEM, el Partido del Trabajo (PT) y Morena, tras haber obtenido la confianza de 34 mil 151 ciudadanos en las urnas.

"A partir de este día hago público mi cambio a la bancada de Morena. Si bien hemos trabajado como aliados estratégicos a lo largo de estos meses, sin duda es tiempo de consolidar el movimiento, de consolidar la agenda y los trabajos legislativos encaminados a fortalecer el segundo piso de la Cuarta Transformación”.

Cuestionada sobre si esta determinación fue notificada al dirigente estatal del Partido Verde, Ricardo Astudillo Suárez, la legisladora aclaró que la decisión fue tomada de manera personal junto con su equipo de trabajo, puntualizando además que nunca estuvo afiliada formalmente al Partido Verde.

Subrayó que este paso busca dar un nuevo impulso a los proyectos de interés ciudadano y hacer frente a las inercias legislativas tradicionales que han marcado el paso por el recinto de la 4T en Querétaro.

Reafirmó que su postura política se mantiene firme en favor del bienestar social y el trabajo en equipo, reconociendo el aprendizaje obtenido durante su paso al frente de la Mesa Directiva. Asimismo, destacó que esta adhesión responde al compromiso de sumar fuerzas con los liderazgos estatales para respaldar las reformas prioritarias de la agenda nacional y local.

"Desde hoy hacemos patente esa mayoría que el congreso local necesita para aprobar proyectos que le interesan a la ciudadanía, para evitar los atropellos que hasta hoy están acostumbrados a realizar en la legislatura. Es tiempo de dar pasos firmes y consolidar el proyecto político de las mujeres en el estado".