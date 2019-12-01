Brilla el bosque Cuauhtémoc con nueva iluminación; Alfonso realiza encendido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 20:44:12
Morelia, Michoacán; 19 de agosto de 2025.- El Bosque Cuauhtémoc, uno de los espacios más emblemáticos de Morelia por su belleza natural y por ser un punto de encuentro para las familias, estrenó nuevas luminarias que brindarán más seguridad y tranquilidad para las miles de personas que diariamente acuden a este lugar.

Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, encendió el interruptor para poner en marcha las 38 luminarias internas y la renovación de 50 más en la periferia del Bosque.

Esta obra que se realiza a través de la Secretaría de Servicios Públicos, busca mejorar los espacios en donde se reúnen las y los morelianos, generando condiciones para construir la paz en el municipio.

Acompañado por el secretario de Servicios Públicos, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joanna Moreno Manzo, el secretario de Obras. Públicas, Juan Fernando Sosa Tapia y el encargado de despacho de la Comisaría, Juan Pablo Alarcón Olmedo, Alfonso Martínez recordó que este es un compromiso cumplido luego de que hace meses anunció que el Bosque tendría un mejor rostro.

Las luminarias fueron colocadas en puntos estratégicos para iluminar senderos, áreas de juegos y lugares en donde conviven las y los morelianos.

