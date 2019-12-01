Brigadas municipales atienden reportes por fuerte lluvia en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 19:03:03

Morelia, Michoacán; 2 de octubre de 2026.- Derivado de las fuertes lluvias registradas la tarde de este viernes en diversos puntos de la ciudad, brigadas del Gobierno de Morelia se desplazaron para brindar atención a la ciudadanía en puntos prioritarios.

Personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Protección Civil y Bomberos de Morelia y Policía Morelia, atendieron reportes de encharcamientos en vialidades y caída de árboles.

Las zonas en donde hubo incidentes, son: Av. Francisco I Madero, Esq. Av. San Juanito; Jauja Esq. Rondanilla; Av. Francisco I. Madero. Esq. Idelfonso del Pedregal; y Perif. Paseo de la Republica, en la colonia Defensores de Puebla.

Asimismo, un árbol caído en la Primera Cda. H. Villas del Pedregal, y otro más en Avenida Coinzio, así como un vehículo varado en el Perif. Paseo de la Republica y encharcamientos en la colonia Benito Juárez.

Las brigadas se mantienen en acción y alertas ante cualquier eventualidad. Los teléfonos de emergencia: 443 113 5000 / 443 369 7221.