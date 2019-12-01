Brigadas de Servicios Públicos intervienen carretera a salida a Quiroga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 11:21:58
Morelia, Michoacán; 21 de octubre de 2025.- Brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales llevaron a cabo una intensa jornada de limpieza en la salida a Quiroga, logrando mejorar la imagen, pero sobre todo la seguridad, de este importante acceso a Morelia.

Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la referida Secretaría, destacó que en atención a la instrucción del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, se da mantenimiento a zonas prioritarias de la capital.

En este sentido, mencionó que los trabajos se llevaron a cabo en la salida a Quiroga, desde la avenida Cointzio hasta el fraccionamiento La Hacienda, pasando por Villas del Pedregal.

Agregó que a lo largo de esta carretera federal, las brigadas de limpieza intervinieron los camellones centrales retirando basura y podando las áreas verdes.

El secretario de Servicios Públicos, explicó que en varios puntos de la vialidad, se podó el pasto que obstruía el libre paso de los automovilistas, de ahí la importancia de esta jornada.

Noventa Grados
