Brigadas de limpieza refuerzan acciones para mantener un Quiroga limpio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 20:01:06

Quiroga, Michoacán, a 3 de marzo del 2026.- Con el objetivo de conservar los espacios públicos en óptimas condiciones y fortalecer la imagen urbana del municipio, el Gobierno de Quiroga continúa implementando brigadas permanentes de limpieza en distintos puntos de la demarcación.

La presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, reconoció el trabajo y la dedicación del equipo de Oficialía Mayor, quienes han mantenido un ritmo constante en estas labores, contribuyendo de manera significativa a mantener un Quiroga limpio.

En esta ocasión, los trabajos se realizaron desde la comunidad de El Saucito hasta la entrada principal del municipio, reforzando las acciones de limpieza en una de las zonas de mayor tránsito y visibilidad, con el propósito de ofrecer espacios más ordenados y agradables para habitantes y visitantes.

La alcaldesa destacó que estas acciones forman parte de una estrategia continua que se desarrolla tanto en la cabecera municipal como en las comunidades, promoviendo la corresponsabilidad ciudadana para cuidar el entorno.

“Seguimos trabajando”, expresó, al reiterar que el compromiso de su administración es atender cada rincón de Quiroga con acciones concretas que beneficien a todas y todos.