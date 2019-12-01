Braulio Guerra confía en diputados para fortalecer el sistema judicial en Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 19:52:12

Querétaro, Querétaro, a 3 de febrero de 2026.- El presidente del Poder Judicial del estado de Querétaro, Braulio Mario Guerra Urbiola, reconoció que la reforma judicial enviada por el gobernador Mauricio Kuri González al Poder Legislativo local, deberá fortalecerse a través de la discusión y análisis de los diputados.

Explicó que, en ese contexto, que el pasado fin de semana sostuvo una reunión con integrantes del Poder Ejecutivo estatal para revisar los alcances y objetivos de dicha reforma.

“Hay que fortalecer, en la visión que tiene el Poder Ejecutivo, a los facilitadores y mediadores, es decir, que Querétaro sea un lugar de jurisdicción segura, de jurisdicción confiable”, dijo.

Reconoció que uno de los principales ejes de la reforma es el fortalecimiento de la mediación, así como la incorporación del arbitraje como mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, lo que podría posicionar a la entidad como un referente en esta materia.

“Podría ser atractivo Querétaro a nivel internacional para disputas comerciales, de negocios, de mucha índole, y no le sea necesariamente con los jueces; no se desplazan los jueces, pero que el abogado de hoy y el justiciable decidan voluntariamente, antes de ir con un juez, pasar por una instancia de mediación”.

Indicó que la propuesta de reforma contempla los principios fundamentales establecidos en la reforma federal en materia judicial, entre ellos la elección de jueces y magistrados.

Precisó que los mecanismos específicos para llevar a cabo estos procesos de elección serán definidos posteriormente a través de las leyes secundarias.