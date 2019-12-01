Bloque de brecha histórica es un candado para impulsar a más mujeres: IEEQ

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 18:21:30

Querétaro, Querétaro, a 14 de julio de 2026.- Tras la aprobación de la reforma electoral en el Congreso Local, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Grisel Muñoz Rodríguez, calificó como un "verdadero logro" los cambios normativos y aseguró que la inclusión del llamado bloque de brecha histórica funcionará como un candado efectivo para revertir la tendencia a la baja de mujeres en las presidencias municipales.

Cuestionada sobre si la reducción de la propuesta original del Instituto (que planteaba la postulación obligatoria de tres mujeres en los municipios más poblados, quedando finalmente en dos), Muñoz Rodríguez defendió el dictamen argumentando que el simple hecho de visibilizar y nombrar de manera formal a las demarcaciones con rezago de género ya constituye una acción afirmativa sin precedentes.

"El simple hecho de que ya se haya reconocido el bloque ya es por sí un avance (...). Se visibiliza, se nombra a esos municipios en donde no ha habido mujeres y eso genera a la par un compromiso para los partidos políticos de postular".

Adelantó que el cumplimiento de los bloques de competitividad será la clave para asegurar una mayor representación femenina en los ayuntamientos de la entidad.

Muñoz Rodríguez explicó que la legislación actual mantiene la libertad de postulación para los partidos políticos, pero con una acotación indispensable: deben respetar obligatoriamente sus bloques de competitividad.

"Tendría que cumplir sí de manera libre, pero tiene que cumplir su bloque de competitividad y así se mantiene. Entonces, eso aminora la libertad que pudiera entenderse, lo que seguramente va a generar la posibilidad de que lleguen más mujeres".

Celebró que se hayan identificado plenamente estos cinco municipios prioritarios como un avance en la normatividad local.

Sobre el trabajo conjunto con colectivos y la aparente falta de debate en el Congreso en torno a las cuotas para grupos de atención prioritaria, señaló que el primer paso para el IEEQ será realizar un análisis exhaustivo del documento aprobado por los legisladores.

“El análisis se llevará a cabo dentro del Consejo General del IEEQ para definir las acciones que corresponden al ámbito de su competencia”.

Aseguró que el Instituto mantiene una comunicación permanente y coordinada con las organizaciones civiles y colectivos.

Destacó que en la reforma sí se retomaron medidas previamente impulsadas por el órgano electoral, como la acotación en el tema de la edad para la integración de los consejos distritales y municipales.

Detalló que la nueva fórmula no permitirá simulaciones, ya que los partidos políticos tendrán que realizar una doble validación de sus planillas, incluso si deciden competir en alianza.

“Cada fuerza política deberá respetar sus bloques de competitividad de manera independiente y, posteriormente, hacer lo propio como coalición o candidatura común y una vez superado el criterio de competitividad, los partidos estarán obligados a cumplir con el bloque de brecha histórica”.

Subrayó que el objetivo de estos candados es romper la tendencia a la baja en los ayuntamientos y alcanzar un escenario real de 50-50 en la paridad de género.

Evitó adelantarse a los escenarios operativos del próximo proceso electoral, reiterando que cualquier determinación formal será discutida y consensuada con las y los integrantes del Consejo General del IEEQ antes de ser informada formalmente a la ciudadanía.