Blindarán Michoacán con operativo especial durante la Semana de Noche de Muertos: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 10:20:23

Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2026.- El Gobierno del Estado prepara un dispositivo integral de seguridad y protección civil para garantizar la tranquilidad y el orden durante la desarrollo de la Semana de Noche de Muertos. El operativo contemplará acciones tanto en la capital michoacana como en la zona lacustre y las siete regiones turísticas de la entidad, así lo dio a conocer el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal detalló que la festividad, la cual se llevará a cabo del 23 de octubre al 2 de noviembre, contará con el despliegue de los elementos policiales necesarios para brindar un entorno seguro en las más de 700 actividades programadas para visitantes locales, nacionales e internacionales.

Como parte de este esquema, la Coordinación Estatal de Protección Civil, en conjunto con la Guardia Civil, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, realizará un importante despliegue operativo que incluye recorridos a pie en las zonas de mayor concurrencia.

Asimismo, las autoridades brindarán servicios médicos de atención oportuna a través de Protección Civil para auxilio y resguardo de la población ante cualquier eventualidad.

De igual manera, se reforzarán de manera permanente los patrullajes en la red carretera de la región para garantizar traslados seguros para que la población pueda disfrutar de las tradiciones de la entidad.