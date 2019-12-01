Blindan con más de mil elementos Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026

Querétaro, Querétaro, a 12 de noviembre de 2026.- Para garantizar el orden, la paz pública y la integridad de las familias queretanas y de los miles de visitantes nacionales que se darán cita en la máxima fiesta del estado, el gobernador Mauricio Kuri González encabezó este miércoles el arranque oficial del operativo interinstitucional de seguridad para la Feria Internacional Ganadera de Querétaro (FIGQ) 2026.

Durante el pase de revista a las corporaciones participantes, el mandatario estatal destacó que la coordinación entre dependencias de los tres órdenes de gobierno es clave para blindar el evento y asegurar que se desarrolle en un ambiente de absoluta tranquilidad familiar.

Para este dispositivo de seguridad y prevención, la administración estatal dispuso de un estado de fuerza operativo integrado por mil 669 elementos, sumando los esfuerzos de la Policía Estatal (POES) con 480 efectivos, 250 elementos de la Policía Queretana, 75 de Protección Civil Estatal, 79 de la Secretaría de Salud y 75 de Protección Civil Municipal de El Marqués.

Asimismo, el plan de contingencias y vigilancia cuenta con el respaldo de 10 elementos de Bomberos, 500 elementos de seguridad privada, 100 de autoridades auxiliares y 100 efectivos federales, además de la presencia estratégica de la Guardia Nacional y la XVII Zona Militar.

El despliegue operativo destaca no solo por el factor humano, sino por la integración de 127 unidades y dispositivos tecnológicos de última generación diseñados para reforzar las labores de patrullaje preventivo y reacción inmediata.

Entre los recursos asignados al operativo se encuentran 75 unidades policiales (CRP); 15 motopatrullas; 10 drones de vigilancia aérea; cuatro Unidades Inteligentes C16 y 70 cámaras de videovigilancia fijas y móviles conectados de manera permanente al sistema de monitoreo.

En materia de salud y gestión de emergencias, la estrategia contempla un servicio prehospitalario robusto compuesto por siete ambulancias y 30 paramédicos distribuidos estratégicamente en el recinto ferial. Adicionalmente, se cuenta con un parque vehicular de apoyo de 120 unidades de emergencia destinadas de manera específica a labores de rescate, traslados médicos, protección civil y combate de incendios.

En el banderizaje de salida y pase de revista acompañaron al gobernador el director general de la FIGQ 2026, Fernando Hernández; el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Romualdo Moreno; así como integrantes del gabinete legal y ampliado, entre ellos los titulares de la Secretaría de Gobierno, Oficialía Mayor, Secretaría de Turismo, Secretaría de Salud, POES y la Coordinación Estatal de Protección Civil.