Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante), encabezada por Antonio Soto Sánchez, participó este miércoles 25 de noviembre en el arranque nacional simultáneo del operativo de invierno del programa “Héroes y Heroínas Paisanos”, con el recibimiento de un vuelo procedente de Dallas, Texas, en el Aeropuerto Internacional de Morelia. Las acciones concluirán el próximo 8 de enero.

El operativo se desarrolla en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) y contempla un corredor seguro con la participación de instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, las Fuerzas Armadas, organismos de vigilancia como el C5 Michoacán, así como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

Como parte de las acciones del INM, en este operativo participan observadoras y observadores del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes recibieron capacitación previa para brindar orientación y acompañamiento a las personas paisanas durante su tránsito por la entidad.

Asimismo, la estrategia contempla la instalación de módulos de atención en Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas, donde las personas migrantes podrán recibir información y asesoría durante su estancia en Michoacán.

En el arranque participaron el encargado de despacho de la representación del INM en Michoacán, Alan Ortiz Bazán, y Alex Guízar, coordinador del programa “Héroes y Heroínas Paisanos” en la entidad, quienes destacaron la coordinación interinstitucional para brindar atención a las y los michoacanos que regresan a visitar a sus familias durante la temporada decembrina.