Benefician a la escuela "20 de noviembre" con una techumbre y una cancha de usos múltiples en Huetamo, Michoacán 

Huetamo, Michoacán, a 24 de noviembre de 2025.- Para continuar cumpliendo el compromiso con el sector educativo, el presidente Pablo Varona, entregó la obra de construcción de un techo elevado, además de una cancha que se construyó desde cero, ya que la que se encontraba en la escuela primaria "20 de Noviembre" estaba totalmente destrozada y ya no podía ser usada.

La directora Magaly Torres Arias, padres de familia, maestros y alumnos recibieron con júbilo al alcalde, agradeciéndole por la realización de esta obra.

Las obras y acciones que realiza este ayuntamiento a favor de la educación han quedado a lo largo y ancho del municipio y han dejado patente el compromiso con el sector educativo y sobre todo con el bienestar de los niños y jóvenes.