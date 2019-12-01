Beneficia Pablo Varona a la localidad de Baztan del Cobre de Huetamo, Michoacán, con la construcción de un pozo profundo

Huetamo, Michoacán, a 13 de enero de 2026.- La localidad minera de Baztan del Cobre, perteneciente a la tenencia de Cutzeo, fue beneficiada con la construcción de un pozo profundo de 80 metros, equipamiento, línea de conducción de mas de 400 metros y además de un depósito de 50 mil litros para almacenamiento y distribución a través de la red de agua potable que llevará el vital liquido a todos los habitantes de Baztan.

A pesar de contar con un río que cruza esta localidad, los habitantes sufrían por la escasez de agua, por ello el alcalde Pablo Varona a través de obras públicas, realizaron esta acción que ahora ya es una realidad y que cambió totalmente a este lugar.

El presidente Pablo Varona, se comprometió a seguir cerca de las comunidades, y a seguir llevando obras y acciones a cada una de ellas.