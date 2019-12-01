Beneficia Jeovana Alcántar con un módulo de sanitarios a la Escuela Primaria Quetzalcoatl de la colonia Francisco Villa Segunda etapa de Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 3 de marzo de 2026.- Estamos convencidos de que la educación es la llave que va a abrir a las niñas, niños y adolescentes todas las puertas para que en un futuro no muy lejano, sean profesionistas exitosos que coadyuven al desarrollo de nuestro municipio, así se expresó la Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, al inaugurar el módulo de sanitarios en la Escuela Primaria Quetzalcoatl de la colonia Francisco Villa Segunda etapa, beneficiando a más de 150 alumnos de dicha institución que contarán con más espacios dignos.

La alcaldesa, que se hizo acompañar de Regidores del Ayuntamiento y la Directora de Obras Públicas, informó que a lo largo de esta administración, se han llevado a cabo muchas obras como aulas, techumbres, en diferentes instituciones educativas, bardas perimetrales, módulo de sanitarios, caminos de acceso, porque está convencida que la educación es una de las herramientas más importantes que se le puede ofrecer a los estudiantes, reiteró la disposición para seguir contribuyendo en las mejoras de esta institución.

Agradeció el respaldo de los regidores, pero también de los maestros y padres de familia por querer que las niñas y los niños tengan espacios dignos, por ello se han creado obras y acciones que se están realizando desde el primer día de su gobierno en todo el municipio; dijo que hoy esta obra se suma a las más de 230 que ya se han inaugurado históricamente; porque ninguna administración pasada lo había hecho, agregó que el recurso es para ejecutarse, no para guardarse en los bolsillos, reiteró el compromiso de seguir trabajando y lograr el progreso de quienes aquí vivimos, pidió la ayuda de todos porque aún hay mucho por hacer, para acotar el rezago que se tenía, por eso Juntas y Juntos Avanzamos, y hoy más que un lema es una realidad.

Con el recurso autorizado, se llevaron a cabo los trabajos de construcción de módulo de sanitarios con una medida de 4X5.50 metros, 443.32 metros cuadrados de muro de tabique rojo, 32.16 metros cuadrados de losa maciza con concreto armado de 10 centímetros de espesor, 18.46 metros cuadrados de firme de concreto, base para tinacos, 123.97 metros cuadrados de aplanado, 59.11 metros cuadrados de loseta cerámica, 86 metros cuadrados de pintura vinílica de alta calidad, 32.16 metros cuadrados de impermeabilización asfáltica en caliente, 2.40 metros cuadrados de cancelería de aluminio blanco natural de 2” corrediza, 2 piezas de mamparas de 1.50X.80 m, 5 piezas de mamparas de 1X1.53m, 2 piezas en puertas de acceso, 3 lavabos de cerámica, 3 piezas de mingitorio, 6 piezas de WC con tanque de cerámica, 2 tinacos, 12 salidas de agua, 7 salidas de alumbrado y 5 luminarias fluorescentes.