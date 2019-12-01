Belinda Hurtado acusa a JUCOPO de frenar Ley de la Familia en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 6 de marzo del 2026.- En el marco de la conmemoración del Día de la Familia en Michoacán, evento realizado este viernes en el patio central del Congreso del Estado, la diputada local Belinda Hurtado Marín acusó a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de frenar el avance de la llamada Ley de la Familia, al asegurar que han existido “ciertas incidencias” para que no sea dictaminada.

Al participar en el evento organizado por la diputada del PAN, Teresita Herrera, indicó que esta ley ha costado mucho trabajo y que se ha visto la intervención de la JUCOPO, para evitar llegué al Pleno del Congreso de Michoacán.

“Esta ley ha costado mucho trabajo y no se ha sacado porque sí ha habido ciertas incidencias y hay que decirlo fuerte y claro desde la JUCOPO. Entonces, en el pleno que se vea reflejado de qué lado están los compañeros”, dijo Hurtado Marín, quien también aprovechó para reavivar el debate sobre el aborto en Michoacán, al recordar que varios diputados que estaban presentes en ese foro votaron en contra.

“Me daba cuenta que curiosamente los que estamos aquí los diputados, empezando desde el diputado Baltazar Gaona y cada uno de los demás diputados, nosotros no aprobamos, no estuvimos a favor del aborto. Dimos el debate cada uno de los que estamos aquí y yo creo que los que estamos aquí estamos conscientes de que desde la concepción, desde los niños, ahí es donde inicia también la familia. Nosotros estamos a favor de la vida, a favor de la familia y a favor de las buenas costumbres; pero bueno, no fueron suficientes nuestros votos para frenar una vez más el tema del aborto”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Baltazar Gaona García, hizo énfasis en que las decisiones legislativas deben tener como objetivo fortalecer a la familia, a la que calificó como el mayor patrimonio de una sociedad.

A su vez, la diputada del PAN Teresita Herrera Maldonado alertó sobre el incremento de la violencia y la pérdida de valores en la sociedad, por lo que enfatizó que es fundamental fortalecer a la familia como el espacio donde se enseñan principios como la empatía, el respeto y la responsabilidad.