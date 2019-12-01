Bedolla y Sheinbaum proyectan histórica entrega de 83 mil viviendas en Michoacán

Bedolla y Sheinbaum proyectan histórica entrega de 83 mil viviendas en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 20:10:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 4 de julio de 2026.- Con un beneficio directo para miles de familias, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia consolida un avance histórico en materia de infraestructura y bienestar social. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que, durante el sexenio de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a través del Programa de Vivienda para el Bienestar, se proyecta la construcción de más de 83 mil hogares en la entidad.

Durante el evento realizado en el fraccionamiento Camponubes de la capital michoacana donde se entregaron las primeras 32 viviendas de un total de mil 248 que se encuentran en proceso, el mandatario explicó que serán 50 mil viviendas las que construirá el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 23 mil 200 viviendas estarán a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 10 mil más por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

"Estamos de plácemes porque lo que se aspira en cualquier familia, lo que aspiramos todas y todos es tener una casa propia, una casa donde nuestras hijas e hijos puedan estar seguros, puedan tener un techo y que sea propio", enfatizó Ramírez Bedolla.

Destacó que este logro como un pilar fundamental para garantizar el derecho a una vivienda digna, que brinda seguridad para las familias en la entidad. 

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que, a través de este programa, se construirán un millón 800 mil viviendas en todo el país. Esta iniciativa está diseñada específicamente para beneficiar a la población que percibe entre uno y dos salarios mínimos, garantizando el acceso a un hogar digno. 

Resaltó que, "Las Viviendas del Bienestar son para los que menos tienen", ya que el proyecto busca reducir las brechas de desigualdad social. De este modo, se prioriza el apoyo a las familias más vulnerables, transformando la política habitacional en un pilar de justicia y desarrollo para quienes históricamente han sido olvidados durante el periodo neoliberal. 

A este encuentro también asistieron la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel; la Vocal Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), Jabnely Maldonado Meza; el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza; el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda de la Sedatu, José Alfonso Iracheta Carroll; el director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conagua), Rodrigo Chávez Contreras; el director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), Víctor Rubén Guzmán Dagnino; así como beneficiarias y beneficiarios de los programas de vivienda.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Enfrentamiento contra civiles armados deja un marino muerto y 3 más lesionados en Mazatlán
Hallan cadáver en Parácuaro, Michoacán 
Verano seguro: La SSP lanza medidas preventivas para un verano seguro en Michoacán
Cae presunto responsable de desaparición de 8 jóvenes de call center en Jalisco
Más información de la categoria
Churumuco, Michoacán, al borde del estallido: víctimas de desplazamiento amenazan con recuperar el municipio por la fuerza si autoridades no actúan contra clan político - criminal
Enfrentamiento contra civiles armados deja un marino muerto y 3 más lesionados en Mazatlán
Sheinbaum opina sobre detención de hermana de Emilio Lozoya
Michoacán: Desplazados de Churumuco advierten que tomarán las armas para recuperar sus hogares; claman a Sheinbaum y Bedolla actuar contra Gabino Barrera, jefe de plaza y presunto cuñado de la alcaldesa
Comentarios