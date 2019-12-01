Bedolla y sector productivo de Uruapan revisan avances de obra y seguridad 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 11:26:17
Uruapan, Michoacán, 20 de agosto de 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y representantes del sector productivo y social de Uruapan, evaluaron avances de obras de infraestructura y acciones en materia de seguridad pública para impulsar el desarrollo de la región.

Al encabezar la reunión, en compañía de los titulares de las secretarías de Educación, Movilidad y Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, así como del presidente municipal, Carlos Manzo, el mandatario destacó la construcción de vialidades, del teleférico y sus obras complementarias para el esparcimiento y el deporte.   
 
Mencionó también el arranque de obras para la rehabilitación de calles aledañas al teleférico, donde se invertirán más de 90 millones de pesos en beneficio de vecinos que habitan las colonias colindantes a las estaciones generando mayor plusvalía a estas zonas.

Compartió que los trabajos avanzan sobre la avenida Revolución y en la ampliación a 4 carriles de la autopista Siglo XXI con el respaldo de la federación y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Uruapan está en el Plan México de la presidenta al considerar la construcción de la autopista de la agroexportación Uruapan-Zamora”, recordó el gobernador al proponer que el sector productivo de la región manifieste con firmas el respaldo a este proyecto para concretar su próxima edificación.

Por su parte, los representantes de cámaras empresariales, industriales y sociales, coincidieron en mantener la coordinación con el Gobierno de Michoacán y de Uruapan para no frenar el desarrollo de la región.

