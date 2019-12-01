Bedolla y rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos visitan espacios para los campus en Zitácuaro y Zacapu

Zitácuaro, Michoacán, 19 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Xóchitl Herrera Márquez, visitaron inmuebles para corroborar factibilidad para la operación de los campus en Zitácuaro y Zacapu.

Acompañados de los presidentes municipales y de la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, recorrieron las instalaciones del edificio administrativo ubicado en Zitácuaro y del Centro Universitario del Valle de Zacapu, ambos con posibilidades para abrir oferta académica a través de la universidad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En Zitácuaro, se explicó al gobernador que el edificio cuenta con una estructura de 2 mil 100 metros cuadrados de construcción, salones y baños con todos los servicios, por lo que se harán evaluaciones estructurales para una posible rehabilitación y readecuación de los espacios.

En Zacapu, el Centro Universitario constituido por alrededor de cuatro hectáreas y con capacidad para 700 alumnos, será adoptado por la Universidad Nacional Rosario Castellanos bajo un modelo de reconversión académica respetando los derechos laborales de sus trabajadores y la formación de sus estudiantes.

El gobernador recordó que serán cinco campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos los que se abrirán en Ario de Rosales, Múgica, Uruapan, Zitácuaro y Zacapu, como parte de los compromisos que se ejecutan con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La rectora compartió que en el país ya operan 11 campus con servicios gratuitos a los jóvenes universitarios que se forman en sus aulas, por lo que agradeció al mandatario la disposición para avanzar de manera conjunta con las acciones que permitan aperturar espacios el próximo año.