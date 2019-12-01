Bedolla y Josefina Rodríguez dan arranque al Operativo de Verano; se esperan 400 mil turistas en Michoacán

Morelia, Michoacán, 29 de junio de 2026.- Para garantizar la seguridad, auxilio vial y una atención de calidad para los 22 millones de turistas que se movilizarán por todo el país durante esta temporada, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, dieron el Banderazo Nacional de Inicio del Operativo Vacacional de Verano 2026.

Este despliegue estratégico contará con más de 500 elementos de seguridad y 200 patrullas distribuidas en 233 rutas turísticas nacionales, brindando un respaldo especial a Michoacán, estado que se prepara para recibir a 400 mil de estos visitantes, señaló el mandatario estatal.

Destacó que este operativo se desarrollará desde hoy 29 de junio al 30 de agosto, donde las corporaciones como la Guardia Civil, Protección Civil, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reforzarán las acciones para preservar la integridad de quienes visitan los sitios más concurridos de la entidad.

“Michoacán es un lugar con grandes atractivos de naturaleza, de cultura, de arquitectura para el turismo y de gastronomía como pocos en el mundo. Creo que es muy significativo el que hoy demos el Banderazo Nacional del Periodo Vacacional 2026, aquí en Morelia, la capital de Michoacán, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco”, señaló Ramírez Bedolla.



Mientras que la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que se esperan más de 22 millones de turistas en todo México, lo que corresponde a un cinco por ciento más que el mismo periodo del año pasado.

Al destacar sus recorridos por los municipios de la entidad, Rodríguez Zamora expresó su profunda admiración por la cultura y atractivos del estado: “Cada que recorro algún municipio me impresiono de su cultura, de su historia, de su gastronomía, pero sobre todo de su gente”.

Asimismo, enfatizó el valor del turismo, asegurando que Michoacán es un estado que los propios mexicanos debemos explorar, especialmente aquellos que aún desconocen la inmensa riqueza que resguarda la entidad.

Asistieron Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia; Roberto Eduardo Molina García, coordinador de la Guardia Nacional en Michoacán; Camerino Roa Vidal, comandante de la Décimo Sexta Zona Naval; Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; Laura Angélica Cordero Callejas, directora general de Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación.

Así como Roberto Monroy García, secretario de Turismo; Sebastián Ramírez Mendoza, titular del Fonatur; Sandra Díaz Guevara, directora general de Servicios al Turista, Ángeles Verdes, de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México; Antonio Salvador Mendoza Torres, diputado local; Sergio González Hernández, titular de la oficina de Representación en Michoacán del Instituto Nacional de Migración y José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad.