Bedolla y federación refuerzan digitalización para agilizar trámites
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 20:43:38
Morelia, Michoacán, a 26 de febrero de 2026.– A fin de agilizar y simplificar los trámites que realiza la población ante el Gobierno de Michoacán y el Gobierno Federal, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla firmó un convenio de colaboración con José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

“Uno de los legados de mi administración será el Gobierno Digital, porque ya no hay marcha atrás en esta estrategia que permite simplificar los trámites y que representa beneficios directos para la población”, detalló el mandatario estatal.

Destacó el apoyo y respaldo que se ha recibido en el estado por parte de Peña Merino desde el inicio del gobierno para ordenar temas administrativos, lo cual permitió que, a través de la tecnología, se haya triplicado la recaudación en la entidad, ya que el 75 por ciento de los trámites ahora se realizan vía digital.

Resaltó que este convenio permitirá avanzar en brindar un servicio más rápido para las y los michoacanos, impulsando así el nivel de desarrollo del estado.

Por su parte, José Antonio Peña Merino refirió que Michoacán es un ejemplo de éxito a nivel nacional por la implementación del Gobierno Digital, el cual sigue los principios de unificar capacidades, autonomía tecnológica y austeridad republicana.

Explicó que este convenio permitirá generar capacidades públicas y ahorrar recursos que podrán emplearse para otros fines. Con ello se garantizan derechos y el acceso a medios de bienestar para la población, mediante la simplificación de trámites a través de la digitalización y la reingeniería de procesos con la fusión de trámites.

Asistieron al evento el diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso; Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; el magistrado José Alfredo Flores Vargas, en representación del Poder Judicial; Luis Navarro García, secretario de Finanzas y Administración; Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación; Mariana Sosa Olmeda, directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior; y Juan Pablo Granados Gómez, director general de Gobierno Digital de Michoacán.

