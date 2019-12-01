Bedolla y el astronauta José Hernández motivan a estudiantes michoacanos a soñar en grande

Morelia, Michoacán, 2 de octubre de 2026.- “Con educación, los sueños se cumplen” no es solo un lema, es el mensaje con el que el astronauta de origen michoacano José Hernández Moreno y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inspiran a jóvenes de secundaria y preparatoria de todo el estado para alcanzar sus metas más altas.

En Morelia, desde la Escuela Secundaria Técnica 168 “Ifigenia Martínez”, ubicada en el fraccionamiento Villas del Pedregal, el mandatario puso en marcha el ciclo de conferencias que este año beneficiará también a jóvenes de los municipios de Zitácuaro, La Piedad, Zamora, Los Reyes, Apatzingán y Lázaro Cárdenas para que lleguen a nuevas alturas.

“Su historia puede ser cualquiera de la de nosotros, de ustedes, y tiene que ver con la decisión. Cuando ustedes deciden ser los mejores en algo, seguramente lo van a lograr. Él fue en la búsqueda de su sueño de ser astronauta y así es nuestra realidad también: tenemos todo en contra, pero aun así lo podemos lograr”, compartió.

Ramírez Bedolla destacó la transformación que ha tenido en los últimos años el fraccionamiento Villas del Pedregal con obras como la Escuela Secundaria Técnica 168, que beneficia a cientos de jóvenes del poniente de la capital michoacana para contribuir a que sus sueños se conviertan en realidad.

En su mensaje, el astronauta José Hernández Moreno, quien participó en la Misión STS-128 del transbordador espacial Discovery de la NASA, lanzada el 29 de agosto de 2009, compartió su historia de vida con los jóvenes estudiantes a quienes motivó a apuntar alto y a no darse por vencidos a la hora de alcanzar sus sueños.

“Se vale soñar en grande, todo es posible con la educación; eso es lo que nos iguala a uno y el esfuerzo que ponemos después es lo que nos diferencia. Yo soy astronauta, trabajé para la NASA, me escogieron y fui al espacio”, contó el viajero espacial, quien fue rechazado en 11 ocasiones antes de ser seleccionado.

Participaron el secretario particular del gobernador, Andrik Aldair Medina Contreras; la secretaria de Educación, Patricia Flores Anguiano; la directora de la Escuela Secundaria Técnica 168, Jaqueline Farfán Izquierdo; así como funcionarios estatales, docentes y estudiantes de la Escuela Secundaria 168 y de los colegios de Bachilleres y de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado.