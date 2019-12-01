Bedolla y alcaldes de Morena refrendan alianza para el desarrollo de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 18:41:25
Morelia, Michoacán, a 12 de diciembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y presidentas y presidentes municipales de Morena, reconocieron avances de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y refrendaron su respaldo para continuar aliados por el desarrollo del estado.

En la reunión se informó que en esta semana se abrirá la primera ventanilla para ingresar proyectos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum).

Asistieron los secretarios de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías y el de Finanzas y Administración, Luis Navarro, así como el dirigente estatal de Morena, Jesús Mora.

