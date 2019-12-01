Bedolla supervisa obra del distribuidor de la salida a Pátzcuaro; registra 70% de avance 

Morelia, Michoacán, a 6 de enero de 2026.- El Gobierno de Michoacán continúa con la modernización de Morelia, con los trabajos de construcción del distribuidor vial de la salida a Pátzcuaro, los cuales registran un avance del 70 por ciento, constató el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla.

El gobernador supervisó esta obra que realiza la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y donde se invierten 380 millones de pesos de recursos estatales, sin necesidad de recurrir a la deuda pública, para mejorar la movilidad del surponiente de la ciudad en beneficio de más de 197 mil 500 habitantes de la zona.

Detalló que, para optimizar el tránsito en la zona se edifica este puente con materiales de alta calidad, como el acero, lo que garantiza su seguridad y durabilidad. Informó que actualmente se construyen los pasos elevados y la gaza vial para conectar la calzada La Huerta con el libramiento Sur de Morelia.

“Es una inversión estatal importante la que estamos haciendo en Morelia con la construcción de distribuidores viales para mejorar el tránsito y la movilidad de las y los habitantes de la ciudad. Estamos haciendo obras como no teníamos en 50 años”, expresó Ramírez Bedolla.

El director de Caminos y Carreteras de la SCOP, Flavio Milián Ávila, explicó al mandatario el avance que existe en la colocación de trabes y las intervenciones que se llevarán a cabo el fin de semana, para continuar con la construcción del distribuidor vial.