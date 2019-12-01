Bedolla supervisa obra de concreto hidráulico en av. Amalia Solórzano; durará más de 5 décadas

Morelia, Michoacán, 26 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó los trabajos de ampliación de la avenida Amalia Solórzano para mejorar la conectividad del sur de Morelia, en beneficio de cerca de 46 mil personas, los cuales registran un avance general del 18.77 por ciento.

Acompañado por la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, el mandatario verificó la colocación de concreto hidráulico reforzado con acero que se realiza sobre 4.1 kilómetros, material que garantiza una durabilidad por más de 50 años.

La ampliación, donde el Gobierno estatal invierte 201 millones de pesos, comunicará de manera rápida y segura a los habitantes de las tenencias de Jesús del Monte, Santa María y Morelos, destacó Ramírez Bedolla, lo que a su vez desahogará el tránsito vehicular en la avenida Camelinas.

“Será un par vial, vamos a hacer obras en la tenencia Morelos para que haya acceso desde la autopista que viene de Pátzcuaro”, explicó el gobernador, quien recordó que, de manera convenida con el Ayuntamiento de Morelia, se amplía esta misma avenida en la parte oriente con una inversión de 80 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum).

Butanda Macías aportó que la obra aprovecha las áreas donde se ubican las torres de alta tensión para ofrecer espacios públicos para la recreación de las familias morelianas, con juegos infantiles y zonas deportivas.