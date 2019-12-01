Bedolla revisa etapa final del rescate del Complejo Bicentenario, en Morelia

Morelia, Michoacán, a 25 de marzo de 2026.- La rehabilitación del Complejo Deportivo Bicentenario, en el norte de Morelia, una obra convenida entre el Gobierno de Michoacán y el Ayuntamiento capitalino por 24.4 millones de pesos, registra un avance del 98 por ciento y estará concluida en el mes de mayo, constató el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla.

Acompañado del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez; del alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar; y de otras autoridades estatales y municipales, el gobernador supervisó los trabajos que se realizan para rescatar y transformar este espacio público en beneficio de más de 627 mil habitantes de esta zona de la ciudad.

Explicó que con recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum), en su componente regional, se colocan en el auditorio cerca de 14 mil metros cuadrados de membrana arquitectónica de domo, que garantizan una vida útil por 10 años; mientras que el Ayuntamiento de Morelia interviene su interior.

Ramírez Bedolla destacó que, una vez concluida la rehabilitación, que inició en diciembre de 2025, el Complejo Deportivo Bicentenario se transformará en un espacio seguro, digno y funcional para beneficio de miles de familias de la capital michoacana.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, detalló que la membrana arquitectónica es resistente a quiebres, desgarres y tensión; además de ser antiflama, antihongos, cuenta con un tratamiento contra rayos UV y es de bajo mantenimiento.

Señaló que se realizan labores de limpieza en registros sanitarios, la sustitución de plafones y muros con paneles de cemento, instalación eléctrica; así como la colocación de cancelerías, herrerías y de reja cero en el cerco perimetral exterior, entre otras acciones.