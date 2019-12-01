Bedolla proyecta inversión de 60 mil mdp al cierre de su sexenio

La Piedad, Michoacán, a 25 de enero de 2026.- El mandatario de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla proyectó cerrar su sexenio con una inversión histórica de 60 mil millones de pesos para el estado, inversión seis veces superior a lo que destinó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa durante todo su gobierno.

“Se acabó la mentira de la derecha, vamos a invertir seis veces más que lo que invirtió el espurio de Felipe Calderón en todo su sexenio, el expresidente que presumía que a Michoacán le iba a ir muy bien y terminó por abandonar al pueblo”, enfatizó en una asamblea informativa de Morena realizada en La Piedad.

Ramírez Bedolla subrayó que la histórica inversión proyectada para Michoacán no se había visto en ningún gobierno, lo que, dijo, refleja el compromiso que la 4T mantiene con las y los michoacanos.

El mandatario michoacano dijo que la transformación de Michoacán, reflejada en la ejecución de obra pública y el despliegue de políticas sociales humanistas, es producto de la sinergia y trabajo coordinado que existió con el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con el de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta coordinación, subrayó, tiene un fin común: conquistar la pacificación del estado, logró, que, aseguró, se afianzará a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum en la entidad.