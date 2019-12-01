Bedolla presenta reforma constitucional para frenar endeudamientos de largo plazo en Michoacán

Morelia, Michoacán, 18 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó una iniciativa de reforma constitucional que pondrá fin al endeudamiento público irresponsable del estado, con lo que se protege la inversión productiva y se garantizan las finanzas públicas sanas y sostenibles.

El mandatario firmó la propuesta, recibida por la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Giulianna Bugarini Torres, que prohíbe a los Gobiernos estatales contratar deuda pública más allá del periodo constitucional para el que fueron electos, para no comprometer el futuro de los michoacanos.

“No solo pusimos el ejemplo, sino que dejaremos este legado: no más deuda de largo plazo en Michoacán”, afirmó, al explicar que tan solo en los últimos 25 años la deuda pública del estado creció un 640 por ciento de manera desproporcionada, convirtiéndose en una forma silenciosa de corrupción.

Destacó que con esta prohibición el mensaje que lanza Michoacán es claro: “el futuro no se empeña, se construye”, razón por la que durante su administración se han invertido más de 40 mil millones de pesos en obras sin generar deuda pública, demostrando que se puede gobernar con responsabilidad.

“El futuro ya no será rehén de la deuda pública del pasado, por eso, convoco al Congreso local, alcaldes y presidentes municipales, a asumir esta reforma como un hito, a escribir en la historia que nuestra generación decidió recuperar su soberanía y establecer que el futuro de Michoacán no volverá a decidirse sin el pueblo ni a costa de las próximas generaciones”, afirmó.

Por su parte, Bugarini Torres afirmó que el Congreso local asumirá la responsabilidad histórica de debatir la iniciativa con altura política, profundidad jurídica y conciencia social. “Porque legislar en materia de deuda no es legislar sobre números, es legislar sobre derechos, dignidad y sobre el porvenir de nuestro pueblo”.

Además, reconoció que la iniciativa asume el costo de romper inercias, de cuestionar prácticas normalizadas y de colocar el interés público y el futuro de Michoacán por encima de la comodidad financiera

Mientras que el economista e investigador de la Universidad Michoacana, Heliodoro Gil Corona, destacó la pertinencia y las implicaciones favorables para las finanzas públicas del estado que representa la propuesta del gobernador, al reconocer que ello generará condiciones de bienestar para la población.

Contextualizó que la deuda de los estados al tercer trimestre del 2025 ascendió a 690 mil millones de pesos, es decir, 47 veces más a la registrada en 2010, que fue de aproximadamente 15 mil millones de pesos, donde Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Sonora, Baja California y Michoacán participan con el 77 por ciento del total de la deuda de las entidades del país.

