Bedolla pone en marcha operativo "Guardianes del Camino" para blindar zona del Aeropuerto de Morelia

Álvaro Obregón, Michoacán, 20 de diciembre de 2025.- Para reforzar la seguridad en la red carretera de la zona aledaña al Aeropuerto de Morelia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla puso en marcha el operativo interinstitucional “Guardianes del Camino”, donde participan agentes de la Guardia Civil, Guardia Nacional, Policía de Morelia y de los municipios de Álvaro Obregón, Queréndaro y Zinapécuaro, quienes operarán las 24 horas del día.

“Va a cubrirse la carretera federal desde El Trébol municipio de Tarímbaro, Álvaro Obregón, aeropuerto, hasta el municipio de Zinapécuaro, precisamente con estas nuevas patrullas recientemente adquiridas Police Interceptor, que son desde la planta armadas para cumplir una función policial”, explicó el mandatario estatal.

Resaltó que este operativo se pone en marcha como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual tiene el propósito de reforzar la seguridad y brindar certeza al tránsito de personas y mercancías en la zona.

Ramírez Bedolla manifestó que la semana pasada también se inició este esquema de seguridad en la región Tocumbo, y de manera paulatina se contempla en 15 rutas, a fin de evitar la comisión de hechos delictivos en las carreteras con mayor flujo vehicular.

En tanto, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, informó que los agentes se encuentran capacitados para desarrollar labores de proximidad social, generar una respuesta inmediata para la prevención del delito y ante cualquier situación. Además de que contarán con una cámara corporal, la cual tiene conexión directa con el C5 para llevar a cabo su actuar con eficacia, privilegiando la seguridad del ciudadano.

Asistieron Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; Roberto Eduardo Molina García, coordinador de la Guardia Nacional en Michoacán; Demián Yamil Mayoral Ojeda, comandante del 12º Batallón de Infantería; Adán Sánchez López, presidente municipal de Álvaro Obregón; Diana Caballero Romero, presidenta municipal de Queréndaro; Ramsés Adalid Vega Sayabedra, subsecretario de Operación Policial; Pablo Alarcón, comisionado de la Policía Morelia; así como Isaac Holguín Guerrero, comisario de la Policía Morelia.