Bedolla pide a Kansas City reforzar seguridad en cruces de Morelia

Morelia, Michoacán, a 15 de julio del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, hizo un llamado a la empresa Canadian Pacific Kansas City para que implemente infraestructura que proteja a los peatones en los puntos donde las vías del tren atraviesan la capital del estado, al considerar que la seguridad de quienes cruzan diariamente por esas zonas no puede quedar desatendida.

Luego del accidente ferroviario en el que falleció un menor de edad, el mandatario señaló en entrevista que la solución definitiva continúa siendo la construcción del libramiento ferroviario que permita sacar el paso del tren de la mancha urbana. No obstante, subrayó que, mientras ese proyecto se concreta, es necesario adoptar medidas inmediatas para disminuir los riesgos en los cruces existentes.

Informó que el tema ya fue planteado ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con el objetivo de que la dependencia federal intervenga para que la empresa concesionaria fortalezca las condiciones de seguridad en los puntos de mayor tránsito peatonal dentro de Morelia.

Ramírez Bedolla agregó que el proyecto del Morebús también contempla acciones para mejorar la movilidad en la zona de Tres Puentes, entre ellas la construcción de puentes elevados. Indicó que estas obras forman parte de los compromisos adquiridos con los habitantes del sector y buscan ofrecer cruces más seguros tanto para peatones como para automovilistas, además de reducir la interacción entre el tránsito vehicular y las vías férreas.