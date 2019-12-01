Bedolla: Michoacán respalda Plan B de la presidenta y reducir gasto del Congreso Local

Morelia, Michoacán, 12 de marzo de 2026.- El altísimo presupuesto del Congreso de Michoacán debe reducirse de inmediato, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum exhibiera una lista en la que se demostró que a cada legislador local se le destinan más de 30 millones de pesos al año.



El gobernador dijo que la presidenta tiene toda la razón en enviar dicha iniciativa para disminuir los privilegios que persisten en los Congresos locales. Michoacán ocupa el tercer lugar con mayor presupuesto, solo por debajo de Baja California y Morelos. La austeridad republicana es un principio de la Cuarta Transformación que debemos asumir todo el tiempo.



Ramírez Bedolla expresó su respaldo para que se ponga un tope máximo de lo que debe destinarse a los Congresos locales, y que dicho recurso sea destinado a atender las necesidades más urgentes de la gente. Porque el presupuesto no es de los políticos, es del pueblo. Y al pueblo hay que devolverle hasta el último peso que le pertenece, en justicia social y en infraestructura.



El gobernador puntualizó que el Plan B de la presidenta también busca ampliar la participación ciudadana en las consultas públicas y disminuir los privilegios en los municipios, ya que existen ayuntamientos que cuentan con un alto número de regidores que solo engrosan la nómina. Venimos a construir justicia, y eso implica tocar intereses. Si eso incomoda a los que siempre han vivido del presupuesto, que se acostumbren.