Bedolla llama a cerrar filas en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 14:05:14

Pátzcuaro, Michoacán, 8 de febrero de 2026.- Durante la sexta Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional realizada en Pátzcuaro, el consejero nacional de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla convocó a cerrar filas en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al asumirse como soldado de la presidenta en quien reconoce su fortaleza y liderazgo para dirigir al país, Ramírez Bedolla convocó a defender el proyecto de Nación, presumir lo que se tiene y promover las acciones y estrategias impulsadas por el movimiento de la cuarta transformación.

“La 4T es una nueva historia y juntos estamos construyendo un mejor Michoacán con el respaldo de la presidenta, infraestructura, espacios seguros e inclusivos, becas, programas sociales y otros que, aunque representan grandes retos, tenemos que asumir con responsabilidad”, afirmó.

Recordó que en Pátzcuaro se han realizado grandes obras con recursos estatales y sin deuda pública como el nuevo Mercado municipal y la rehabilitación de la plaza Gertrudis Bocanegra, construidas para reactivar la economía regional, el turismo y la seguridad.

En ese sentido, el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, reconoció los avances que se han logrado destacando que “ahora sí alcanzó para rescatar el Lago de Pátzcuaro y para construir el nuevo mercado y la plaza que seguramente serán tomadas en cuenta para obtener el reconocimiento patrimonial por la Unesco”.

A lo que reiteró que con organización en las calles, colonias, comunidades, ejidos y casa por casa, la militancia debe mantenerse unida para reforzar a la presidenta y al movimiento que legó Andrés Manuel López Obrador.

Participaron el dirigente estatal de Morena, Jesús Mora, los diputados locales Antonio Mendoza, Giuliana Bugarini, Ema Rivera, Nayeli, Erendira Isauro, Juan Pablo Celis, los presidentes municipales de Huiramba y Salvador Escalante y funcionarios estatales.