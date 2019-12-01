Bedolla inicia sexto año con 69% de calificaciones aprobatorias: Blitz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 13:55:30

Morelia, Michoacán, a 2 de octubre 2026.— Alfredo Ramírez Bedolla cerró cinco años de gobierno e inició el sexto con un balance favorable entre los michoacanos, de acuerdo con la encuesta de septiembre de la firma Blitz.

La medición señala que 69 por ciento de los consultados otorga calificaciones aprobatorias al gobernador, un dato que coloca la percepción ciudadana como uno de los principales activos de la administración al entrar en su último año.

El resultado aparece después de cinco años en los que la infraestructura se convirtió en uno de los ejes centrales del gobierno estatal. En su Quinto Informe, la administración reportó una inversión acumulada de 31 mil millones de pesos en 4 mil 203 obras públicas.

Entre los proyectos de mayor visibilidad se encuentran los teleféricos de Morelia y Uruapan, el sistema de transporte Morebús, distribuidores viales y trabajos de modernización y mantenimiento carretero.

La medición de Blitz apunta precisamente a la obra pública como uno de los rubros reconocidos por la población, por lo que Bedolla comienza el último tramo de su administración con una evaluación mayoritariamente aprobatoria.