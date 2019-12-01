Bedolla inicia entrega de chips y tarjetas SIM de D4TA, datos gratis a 107 mil estudiantes

Zamora, Michoacán, 17 de marzo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inició en Zamora con la entrega de chips y tarjetas SIM a 107 mil estudiantes de preparatorias, institutos tecnológicos y universidades públicas del estado que se registraron al Programa D4TA, para tener cuatro gigabytes de internet gratis de manera mensual desde su celular o tableta, como una herramienta de justicia social que facilitará sus estudios.

Desde el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora, destacó que con esta entrega la transformación digital se vive y se marca un hito en la historia de las instituciones de educación pública porque es el inicio de un esfuerzo de los gobiernos federal y estatal para romper con la brecha digital que impide a las y los jóvenes acceder a la información y a otras oportunidades sobre su futuro académico.

Ramírez Bedolla explicó que para hacer realidad el Programa D4TA, la CFE donó 2 mil chips y tarjetas SIM, mientras que el Gobierno estatal se hará cargo del costo de este plan de internet que les ayudará a cumplir con sus tareas, trabajos de investigación o a tomar algún curso o taller en línea, con el beneficio adicional de acceder a mensajes, llamadas y redes sociales ilimitadas, como WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, X y Snapchat.

“Aquí en Michoacán es la primera vez que de manera masiva se entregan chips de internet a jóvenes estudiantes, nunca se había hecho, pero hoy lo podemos hacer y lograr porque tenemos esta gran política pública de acercar el internet a quienes más lo necesitan, porque sin él, tenemos una barrera, no podemos avanzar”, señaló ante decenas de jóvenes beneficiados.

Y anunció que, para que ningún estudiante de preparatorias, institutos tecnológicos y universidades públicas del estado se quede sin internet gratis, a partir de hoy, y hasta el próximo viernes 20 de marzo, se amplía el registro para darse de alta en la plataforma data.michoacan.gob.mx.

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor reconoció que “en la CFE entendemos que servir no es solamente llevar electricidad a todos los hogares de México, sino apoyar acciones que realmente le sirvan a la gente. Y hoy, en un momento en el que estar conectados también significa tener acceso a más oportunidades, sumarnos a este esfuerzo es una forma de seguir cumpliendo con esa responsabilidad. Porque la educación es la vía más eficiente para la movilidad social”.

Recalcó que con este esfuerzo coordinado por la Federación, la CFE y el Gobierno de Michoacán, todas las y los jóvenes de educación media superior y superior recibirán chips y tarjetas SIM con cuatro gigabytes de internet, mensajes y llamadas ilimitadas, como parte de las acciones que integran el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Acompañaron al gobernador la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar; la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa Olmeda; el director de Gobierno Digital, Juan Paulo Granados Gómez; el director del Instituto Tecnológico de Zamora, Karlo Samaguey Zamora; entre otras autoridades estatales y municipales; docentes, representantes del sector educativo y estudiantes beneficiados.