Bedolla impulsa autonomía económica de michoacanas; da más de 300 kits de autoempleo

Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Alejandra Anguiano González, entregaron a 320 michoacanas kits de belleza para impulsar el autoempleo y contribuir a su autonomía económica, como parte del programa “Las Solidarias”.

El mandatario destacó la esencia, sensibilidad y sencillez con que nació esta estrategia para empoderar desde el Gobierno estatal a las mujeres michoacanas, al proporcionarles las herramientas para que inicien su propio negocio, con lo que se cierra el círculo de violencia económica que pueden padecer o que sufren en su hogar, alejándolas de sus agresores.

“Se hizo en asambleas, en las colonias, en las casas de ustedes y ahora se está reflejando en estos kits de autoempleo y de emancipación que les dan fortaleza. Tenemos que seguir fortaleciendo este programa para que las mujeres tengan un respaldo”, manifestó Ramírez Bedolla, quien puso a su disposición los créditos con bajas tasas de interés que brinda su administración a través del Sí Financia para hacer crecer sus negocios.

Por su parte, la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, aportó que esta estrategia, que ha beneficiado a más de 600 mujeres, contribuye a reparar una deuda histórica con las mujeres. “No es un programa de asistencia, es un acto político que reivindica que estamos viviendo un tiempo de mujeres”, afirmó.

Acompañaron al gobernador el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; las secretarias de Desarrollo Urbano y Movilidad y del Bienestar, Gladyz Butanda Macías y Andrea Serna Hernández, respectivamente; la directora del DIF Michoacán, Ana Sofía Bautista Aguíñiga; la coordinadora de Comunicación, Záyin Villavicencio Sánchez; y mujeres beneficiadas.