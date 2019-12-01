Bedolla impulsa autonomía económica de michoacanas; da más de 300 kits de autoempleo

Bedolla impulsa autonomía económica de michoacanas; da más de 300 kits de autoempleo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 15:34:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Alejandra Anguiano González, entregaron a 320 michoacanas kits de belleza para impulsar el autoempleo y contribuir a su autonomía económica, como parte del programa “Las Solidarias”. 

El mandatario destacó la esencia, sensibilidad y sencillez con que nació esta estrategia para empoderar desde el Gobierno estatal a las mujeres michoacanas, al proporcionarles las herramientas para que inicien su propio negocio, con lo que se cierra el círculo de violencia económica que pueden padecer o que sufren en su hogar, alejándolas de sus agresores. 

“Se hizo en asambleas, en las colonias, en las casas de ustedes y ahora se está reflejando en estos kits de autoempleo y de emancipación que les dan fortaleza.  Tenemos que seguir fortaleciendo este programa para que las mujeres tengan un respaldo”, manifestó Ramírez Bedolla, quien puso a su disposición los créditos con bajas tasas de interés que brinda su administración a través del Sí Financia para hacer crecer sus negocios.

Por su parte, la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, aportó que esta estrategia, que ha beneficiado a más de 600 mujeres, contribuye a reparar una deuda histórica con las mujeres. “No es un programa de asistencia, es un acto político que reivindica que estamos viviendo un tiempo de mujeres”, afirmó.   

Acompañaron al gobernador el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; las secretarias de Desarrollo Urbano y Movilidad y del Bienestar, Gladyz Butanda Macías y Andrea Serna Hernández, respectivamente; la directora del DIF Michoacán, Ana Sofía Bautista Aguíñiga; la coordinadora de Comunicación, Záyin Villavicencio Sánchez; y mujeres beneficiadas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Presunto responsable de abuso sexual y tentativa de homicidio de un niño en Uruapan, Michoacán es vinculado a proceso
Identifican a mujeres fallecidas y lesionados del accidente en la carretera Morelia-Charo
Vinculan a proceso a presunto responsable de multihomicidio de cinco personas, ocurrido en Morelia, Michoacán 
Abandonan 3 camionetas con 7 mil litros de huachicol en el estado de Hidalgo
Más información de la categoria
PRD Michoacán no descarta denunciar al titular del Ooapas por presunto desvío de recursos y autopromoción
Pobladores de Carapan incendian motocicleta de la Guardia Civil a las afueras de la Fiscalía en Morelia
Abaten a 5 presuntos criminales durante enfrentamiento en Nuevo León; rescatan a persona plagiada
El silencio de Harfuch tras la explosión en Coahuayana sacude al Plan Michoacán 
Comentarios