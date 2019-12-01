Bedolla estrena con rodada ciclista la ampliación de la av. Amalia Solórzano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 21:03:00
Morelia, Michoacán, a 29 de enero de 2026.- Con una rodada ciclista donde participaron decenas de familias, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla estrenó la ampliación de la avenida Amalia Solórzano, que se inaugurará de manera oficial el sábado 31 de enero.

Acompañado por las y los titulares de las secretarías de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías; de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; de Finanzas y Administración, Luis Navarro; de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa y de Bienestar, Andrea Serna Hernández, el mandatario recorrió los 4.1 kilómetros que conforman esta obra vial, desde la colonia Colinas del Sur hasta la tenencia Morelos.

Ramírez Bedolla destacó que, para transformar la movilidad en el sur de Morelia, al conectar las tenencias de Santa María, Morelos y Jesús del Monte, no requirió contratar deuda pública, sino que se consiguió con recursos estatales por el orden de los 209 millones de pesos.

Para su construcción se utilizó concreto hidráulico reforzado con acero, lo que garantiza una durabilidad por más de 50 años, agregó el gobernador, quien también resaltó que la avenida cuenta con iluminación solar para beneficio de conductores y peatones.

La ampliación de la avenida Amalia Solórzano beneficiará a más de 60 mil personas, entre ellas a 6 mil 162 estudiantes y 2 mil 189 docentes de 35 escuelas de distintos niveles, quienes ahora harán uso de esta vialidad para sus traslados cotidianos, de manera rápida y segura.

Participaron también en la rodada ciclista jefes de tenencias y habitantes beneficiados.

