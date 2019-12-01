Bedolla entrega tarjetas SIM y chips de D4TA, datos gratis a estudiantes del Tec de Huetamo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 13:47:22

Huetamo, Michoacán, 20 de marzo de 2026.- Más de 115 mil estudiantes de preparatorias, institutos tecnológicos y universidades públicas del estado se han registrado al Programa D4TA, Datos Gratis, para gozar de cuatro gigabytes de internet al mes en su celular, así como mensajes, llamadas y redes sociales ilimitadas, sin costo, para que no vean limitados sus estudios, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Al entregar chips de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y tarjetas SIM a cerca de 400 estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, el mandatario anunció que, como parte de una segunda fase, este viernes cierra el registro a la plataforma data.michoacan.gob.mx, para que ninguna alumna o alumna se quede sin este beneficio.

“No existe otro estado del país que esté otorgando este apoyo a estudiantes de preparatorias, institutos tecnológicos y universidades públicas”, destacó Ramírez Bedolla ante los jóvenes de este plantel, donde el 60 por ciento de su matrícula proviene del estado de Guerrero.

Señaló que esta estrategia de transformación digital permitirá a las alumnas y alumnos de los niveles medio superior y superior del estado tener más facilidades para terminar sus estudios, con la ventaja de acceder a redes sociales como Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Telegram, X y Snapchat.

El mandatario aprovechó para anunciar a los jóvenes que el registro a la Beca Gertrudis Bocanegra, también para estudiantes de preparatorias, institutos tecnológicos y universidades públicas, quienes recibirán mil 900 pesos bimestrales para gastos de transporte, extendió su periodo de registro del 23 al 27 de marzo.

La directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa Olmeda, señaló que con D4TA, las y los jóvenes podrán acceder a bibliotecas digitales, conectarse a clases en línea, plataformas educativas o cursos autogestivos, entre otros beneficios.

Acompañaron al gobernador el director de Gobierno Digital, Juan Paulo Granados Gómez; el alcalde de Huetamo, Pablo Varona Estrada; la diputada local, Anabet Franco Carrizales; el director del Instituto Tecnológico de Huetamo, Eugenio Núñez Ríos; entre otras autoridades estatales y municipales, y estudiantes beneficiados.