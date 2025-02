Bedolla entrega certificados ProForest Avocado a empacadoras de aguacate

Uruapan, Michoacán, 7 de febrero de 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, entregó las primeras certificaciones contra la deforestación y las buenas prácticas del cultivo de aguacate, ProForest Avocado, a dos huertas y seis empacadoras de Uruapan que, en conjunto, comercializan el 31 por ciento de las exportaciones de aguacate michoacano a Estados Unidos.

El mandatario destacó que, con esta certificación, que es voluntaria para los productores, se garantiza a los consumidores que 391 mil toneladas de aguacate no provienen de huertas ilegales y se cuidan los recursos naturales.

Con este mecanismo, implementado por el estado desde 2024, se combate el cambio de uso de suelo por actividades agropecuarias y se repara el daño ambiental ocasionado en bosques por deforestación, enfatizó el gobernador.

Por lo que con esta certificación se cumple con los acuerdos del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y se genera un distintivo para llegar a nuevos mercados internacionales.

Compartió que Normich A. C., organismo acreditador reconocido a nivel federal y por el Departamento de Agricultura USDA-APHIS de Estados Unidos, evaluó y acreditó el proceso de certificación ProForest Avocado.

Las empacadoras que obtuvieron la certificación fueron: Calavo The Family of Fresh, Mission de Mexico, Boka Foods Inc., West Park Avocado, AvoköM Sustainable Avocados y Gamex Grupo Aguacatero Michoacano.

Finalmente, recordó que en agosto de 2024 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto de creación del programa para la certificación de las Buenas Prácticas Ambientales, tras implementar el sistema de vigilancia satelital Guardián Forestal para la detección y denuncia de cambio de uso de suelo en Michoacán.