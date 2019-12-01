Bedolla destaca inversión histórica para 5 rellenos sanitarios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 10:15:21

Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que, con una inversión histórica de 122 millones de pesos, la administración estatal impulsa la infraestructura ambiental mediante la construcción y consolidación de cinco Centros Intermunicipales para el Tratamiento de Residuos Sólidos (CITIRS) y cuatro Centros de Transferencia.

Detalló que estas obras, ejecutadas a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), representan una transformación integral en la gestión de residuos para diversas regiones de la entidad.

Dentro del paquete de obras destacan el CITIRS Monarca de Oriente, que contempló una inversión de 21.9 millones de pesos para beneficiar a habitantes de los municipios de Hidalgo, Contepec, Tuxpan, Ocampo, Senguio, Irimbo, Angangueo y Áporo con una celda de disposición final de 21 mil metros cuadrados, fosa y red de lixiviados; el CITIRS Uruapan, con 26.1 millones de pesos destinados a atender a Uruapan, Tingambato, Tancítaro, Nuevo Parangaricutiro, Paracho y Taretan a través de una celda de 20 mil metros cuadrados.

Así como el CITIRS Sahuayo, con 24.9 millones de pesos invertidos para dar cobertura a Sahuayo, Jiquilpan, Venustiano Carranza, Villamar, Marcos Castellanos y Cojumatlán; el CITIRS Coahuayana por 16 millones de pesos para los municipios de Aquila y Coahuayana y la segunda etapa del CITIRS Ario, con una inversión de 10 millones de pesos.

Por otra parte, la infraestructura para el manejo y logística de la recolección se fortaleció con la construcción de cuatro Centros de Transferencia los cuales se ubican en Arantepacua, Sevina, Comachuén y Angahuan.

Con este conjunto de obras, se garantiza un manejo seguro y adecuado de los residuos sólidos, reduciendo tiraderos a cielo abierto, optimizando los costos logísticos y promoviendo el reciclaje y la valorización de materiales en favor del medio ambiente y la salud pública.