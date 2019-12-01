Bedolla destaca golpe a la extorsión con el bloqueo de 158 líneas telefónicas

Morelia, Michoacán, 4 de noviembre de 2026.- Entre el 14 de junio y el 31 de octubre de este año, 158 líneas telefónicas han sido bloqueadas como parte de las acciones que lleva a cabo el Gobierno estatal para combatir la extorsión y preservar el bienestar de las familias michoacanas, destacó el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla.

El gobernador manifestó la importancia de reportar este delito ante las autoridades correspondientes a través del 911 de emergencias o del 089 para denuncia anónima, mecanismo mediante el cual la Unidad de Inteligencia ha podido identificar que el 85.7 por ciento de las llamadas de extorsión proviene de centros penitenciarios ubicados fuera del estado.

“La denuncia es muy importante porque la autoridad tiene la capacidad de ir tomando esa información e identificar de dónde provienen esas llamadas. Se toman medidas porque esos números son bloqueados y dejan de extorsionar. Las ladas que más extorsionaron son de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León”, expuso en conferencia de prensa.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, Marco Antonio Vargas González, informó que, de noviembre de 2025 a octubre de 2026, han sido atendidas 4 mil 107 víctimas de extorsión y 2 mil 281 de fraude, así como desactivadas más de 5 mil llamadas telefónicas, con lo que se ha evitado el pago de 334.6 millones de pesos.

“Se ha incrementado el volumen de denuncia a partir de la campaña antiextorsión; de un promedio de 13 o 14 llamadas que teníamos al día, hoy rondamos de 25 a 30 llamadas. Agradecemos la confianza de la ciudadanía”, expresó.

Participaron en la conferencia el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina; el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Israel Vega Rodríguez; el comandante de la 21ª Zona Militar, Juan Bravo Velázquez, y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Roberto Molina García.