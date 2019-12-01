Bedolla acelera transformación vial de Morelia; supervisa primer segmento del segundo anillo periférico

Morelia, Michoacán, 16 de enero de 2026.- La transformación vial de Morelia avanza a paso firme con la construcción del primer segmento del segundo anillo periférico de Morelia, constataron el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez.

En recorrido por la megaobra que mide 19 kilómetros de longitud, donde se invierten mil 274 millones de pesos de recursos estatales, sin necesidad de contratar deuda pública, se recordó que la infraestructura conectará de manera rápida y segura a las salidas Pátzcuaro y Quiroga disminuyendo los tiempos de traslado para miles de personas que transitan por la zona.

Ramírez Bedolla detalló que esta supercarretera tiene características propias de una autopista, al tener 13 metros de ancho con acotamientos y carriles amplios, con el beneficio de que será libre de peaje para toda la población. Además, conectará de manera directa con la tendencia de San Nicolas Obispo y los fraccionamientos que se ubican en el poniente de la ciudad.

“Esta obra será todo un hito en la movilidad y el desarrollo. Hace 50 años que se construyó el primer anillo periférico de Morelia”, dimensionó el mandatario, quien agregó que la construcción se lleva a cabo de manera responsable, al encontrarse en las faldas del cerro del Águila, decretado durante su administración como Área Natural Protegida.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, explicó al gobernador que actualmente se coloca la base asfáltica, para continuar con la carpeta, aprovechando la piedra volcánica que se localiza en la zona, y con la que también se elaboran los molcajetes de San Nicolás Obispo.

El segundo anillo periférico de Morelia tiene proyectados siete segmentos. Actualmente se construyen también los cuatro y cinco que, junto con el primero, sumarán 50 kilómetros de una vialidad moderna, ágil y segura.