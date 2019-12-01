Barragán un aliado permanente en el cuidado de los animales de compañía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 10:44:37

Morelia, Michoacán, 4 de octubre de 2026.- Mientras este 4 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Animales, en Morelia el diputado Juan Carlos Barragán mantiene una política de atención que va más allá de una fecha en el calendario desde las Casas de Atención Ciudadana Mano a Mano se brindan servicios veterinarios gratuitos de manera permanente.

Con este trabajo, Barragán se ha consolidado como un animalista de hechos, al acercar atención veterinaria a familias que muchas veces no cuentan con recursos para pagar una consulta para sus animales de compañía.

“Para nosotros el bienestar animal no es una moda ni un tema de un solo día. Es una responsabilidad que asumimos todos los días. Por eso nuestras Casas Mano a Mano tienen las puertas abiertas para quienes necesitan atención para sus animales”, señaló.

El diputado ha llevado esta causa también al terreno legislativo. Recientemente planteó la creación de Hospitales Veterinarios Públicos y Gratuitos, con el objetivo de que la atención veterinaria pueda convertirse en una política pública y llegar a más familias.

Barragán consideró que proteger a los animales también significa apoyar a las familias, pues perros y gatos forman parte de muchos hogares y requieren atención, prevención y cuidados.

Las Casas de Atención Ciudadana Mano a Mano se ubican en Allende 1239 en el Centro Histórico y en Avenida de la Cantera 1337 en Villas del Pedregal.