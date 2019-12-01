Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 13:00:42

Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre de 2026.- Juan Carlos Barragán cuenta con una agenda municipal enfocada en atender los principales problemas que enfrentan las familias morelianas, como la inseguridad, el desabasto de agua, los baches, las deficiencias en los servicios públicos, la movilidad y la falta de oportunidades.

El líder social señala que su trabajo permanente en colonias, comunidades y tenencias le ha permitido conocer de primera mano las necesidades de la ciudad y construir propuestas a partir del diálogo directo con sus habitantes.

Su planteamiento contempla fortalecer la capacidad de gestión, la planeación, la coordinación institucional y la participación ciudadana, así como construir acuerdos que permitan atender los desafíos de la capital.

Barragán propone impulsar una visión de ciudad ordenada, segura y competitiva, con mejores servicios públicos y condiciones para el desarrollo económico.

El objetivo que plantea es hacer de Morelia una capital con mayores oportunidades para todas y todos, mejores servicios, más seguridad y una mejor calidad de vida para sus habitantes.