Barragán se reúne con empresarios de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 18:42:57

Morelia, Michoacán, a 16 abril de 2026.- Durante un encuentro con empresarias y empresarios de Morelia, el diputado Juan Carlos Barragán, les reconoció como actores estratégicos para el desarrollo urbano y la generación de empleo en la capital michoacana.

Durante la reunión, Barragán destacó que el crecimiento de la ciudad debe darse con orden, planeación y visión de largo plazo, evitando la improvisación y los intereses de corto plazo, y compartió su visión de que mejores servicios públicos también significan mayor seguridad para Morelia.

“Morelia necesita crecer, pero con rumbo claro: una ciudad más ordenada, con mejores servicios públicos, más oportunidades y mayor calidad de vida para todas y todos”, señaló.

El legislador subrayó la importancia de contar con un marco de legalidad, transparencia y certeza jurídica, que permita a la iniciativa privada invertir con confianza, pero garantizando que cada proyecto contribuya al bienestar de la población.

“Cuando hay reglas claras, transparencia y legalidad, la inversión privada se convierte en motor de desarrollo y bienestar para la ciudad”, afirmó.

Finalmente, Juan Carlos Barragán reiteró que el desarrollo urbano debe entenderse como un proyecto compartido, donde gobierno, sector privado y sociedad trabajen en conjunto para construir una Morelia más competitiva, segura y con justicia territorial.