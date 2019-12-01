Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 08:59:31

Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre de 2026.- Juan Carlos Barragán se consolida como el perfil mejor posicionado de Morena para ganar la próxima contienda por la presidencia municipal de Morelia, de acuerdo con los resultados del estudio presentado por De las Heras Demotecnia.

La medición confirma el liderazgo de Barragán entre los perfiles evaluados. Ante la pregunta de quién tiene mayores posibilidades de ganar la elección municipal, el diputado local obtiene 22 por ciento, siete puntos por encima del resto de los aspirantes.

El posicionamiento también se refleja en la preferencia directa como candidato de Morena, donde Barragán alcanza 21.8 por ciento. Además, el estudio lo coloca a la cabeza en los atributos evaluados: honestidad, cercanía con la ciudadanía, conocimiento del municipio, cumplimiento y reconocimiento como buen candidato donde obtiene 10.

Particularmente, destaca con 18.1 por ciento en cercanía, 17.9 por ciento en conocimiento del municipio, 13.9 por ciento en honestidad y 22 por ciento en la evaluación como buen candidato.

En los escenarios de careo frente a perfiles de la oposición, Juan Carlos Barragán registra 42 por ciento de las preferencias, mientras que los perfiles opositores considerados alcanzan alrededor del 22 por ciento, de acuerdo con los resultados de la medición. Estos escenarios muestran una diferencia de 20 puntos porcentuales entre las preferencias registradas.

La encuesta fue levantada del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026, a personas mayores de 18 años con credencial de elector, encuesta municipal con selección aleatoria y estratificada de secciones electorales, manzanas y viviendas. Nivel de confianza de 95 por ciento.