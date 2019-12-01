Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 08:52:20

Morelia, Michoacán, 26 de noviembre de 2026.- Juan Carlos Barragán se mantiene a la cabeza en una encuesta más para elegir a quien será el candidato de Morena a la presidencia municipal de Morelia, consolidando una ventaja que lo coloca como el perfil más competitivo para encabezar el proyecto.

De acuerdo con el estudio de Hemotecnia MX, Barragán obtiene el 33.4% de las preferencias, mientras que el segundo lugar registra 19%, una diferencia de más de 14 puntos que confirma su amplia ventaja sobre el resto de los aspirantes.

La encuesta también revela que Juan Carlos Barragán es el aspirante con mejor balance de opinión. El 61.4% de las personas entrevistadas lo conoce, el 54.8% tiene una opinión positiva y el 16.4% una opinión negativa, lo que le otorga un saldo favorable de 38.4 puntos.

Este resultado lo coloca por encima del resto de los perfiles evaluados en saldo de opinión, reflejando una percepción positiva entre quienes lo conocen y fortaleciendo su posición como el aspirante mejor perfilado para representar a Morena en la contienda municipal.

La encuesta se levantó del 9 al 13 de noviembre, mediante 1,067 cuestionarios realizados en vivienda a personas mayores de edad con credencial para votar.