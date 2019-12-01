Barragán respalda Plan B de reforma electoral, urge reducir privilegios y apoyar al pueblo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 13:05:00

Morelia, Michoacán, a 11 de marzo de 2026.– El diputado Juan Carlos Barragán expresó su respaldo al Plan B de la Reforma Electoral presentado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que esta propuesta busca reducir los altos costos del sistema electoral y destinar esos recursos a atender las necesidades del pueblo.

Barragán afirmó que la reforma plantea un cambio necesario para hacer más eficiente y menos costoso el sistema electoral, eliminando privilegios que durante años han beneficiado a una clase política alejada de la ciudadanía.

“Se trata de una reforma para que el dinero público deje de quedarse en estructuras burocráticas y se utilice en lo que realmente importa, programas sociales, infraestructura, seguridad y bienestar para la gente”, expresó.

El legislador también criticó a las y los diputados que votaron en contra de la reforma, a quienes calificó como traicioneros del pueblo, al considerar que su postura responde a la defensa de privilegios y no al interés de la ciudadanía.

“Quienes votaron en contra de esta reforma pareciera que solo buscan mantener sus privilegios y proteger un sistema que durante años ha sido costoso y distante de la gente”, señaló.

Barragán reiteró que el proyecto de transformación del país tiene como principio fundamental poner primero al pueblo, por lo que reformas como esta buscan fortalecer la democracia, ampliar la participación ciudadana y garantizar que los recursos públicos se utilicen con mayor responsabilidad.