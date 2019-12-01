Barragán respalda a Sheinbaum: mejorar servicios públicos es clave para la seguridad y la paz en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 11:58:18
Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán respaldó las declaraciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizadas durante su conferencia mañanera en Morelia, donde destacó que la falta de servicios públicos, especialmente los baches, es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y genera una mayor percepción de inseguridad.

Barragán coincidió en que el deterioro de calles, avenidas y espacios públicos impacta directamente en la tranquilidad y confianza de las personas, al reflejar abandono y falta de atención por parte de las autoridades.

“Cuando una ciudad tiene calles destruidas, luminarias apagadas y servicios deficientes, la gente se siente más insegura. Por eso es tan importante atender lo básico para recuperar la confianza ciudadana”, expresó.

El legislador reafirmó su compromiso de seguir trabajando para que mejores servicios públicos se traduzcan en mayor seguridad y bienestar para las familias morelianas y michoacanas.

Asimismo, reconoció que este año, desde el Gobierno Federal, como parte del Plan Michoacán, se destinarán recursos para fortalecer los servicios públicos en los municipios, lo que permitirá mejorar el bacheo, el alumbrado, la rehabilitación de vialidades y espacios urbanos.

“Celebramos que desde la Federación se impulse una inversión histórica para atender estas necesidades. Esto ayudará a que nuestras ciudades estén mejor cuidadas, sean más seguras y ofrezcan una mejor calidad de vida”, concluyó.

