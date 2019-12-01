Barragán rescata una canchita más en Morelia; ahora en Infonavit Camelinas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 14:31:59

Morelia, Michoacán, a 20 de diciembre de 2025.- Como parte del trabajo permanente en territorio para recuperar espacios públicos y fortalecer la convivencia comunitaria, el diputado local Juan Carlos Barragán encabezó la rehabilitación de una canchita en la colonia Infonavit Camelinas, donde, mano a mano con vecinas y vecinos, se rescató un espacio que hoy vuelve a ser punto de encuentro para niñas, niños, jóvenes y familias.

Las acciones incluyeron limpieza general, rehabilitación de la superficie, pintura y mejora del entorno, con el objetivo de devolverle vida a un espacio que durante años permaneció en el abandono de parte del ayuntamiento de Morelia.

Barragán destacó que la recuperación de espacios públicos es una estrategia clave para mejorar la sociedad, fortalecer el tejido social y prevenir la violencia desde la convivencia y el deporte.

Vecinas y vecinos de Infonavit Camelinas reconocieron el trabajo realizado y subrayaron que este tipo de acciones ayudan a que las colonias se sientan más seguras, activas y unidas.

Barragán, lamentó que muchas unidades habitacionales de Morelia, como Infonavit Camelinas, enfrenten un abandono evidente por parte del Ayuntamiento.

“Es urgente que el gobierno municipal deje de darle la espalda a las unidades habitacionales. La gente necesita calles en buen estado, seguridad real y acceso constante al agua potable. No basta con discursos; se requieren soluciones concretas”, expresó.

Barragán reiteró que seguirá trabajando en el territorio, de la mano de las y los vecinos, pero insistió en que el Ayuntamiento debe asumir su responsabilidad y atender las necesidades básicas que por derecho corresponden a las familias morelianas.