Barragán rescata una canchita más en Morelia; ahora en Infonavit Camelinas

Barragán rescata una canchita más en Morelia; ahora en Infonavit Camelinas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 14:31:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 20 de diciembre de 2025.- Como parte del trabajo permanente en territorio para recuperar espacios públicos y fortalecer la convivencia comunitaria, el diputado local Juan Carlos Barragán encabezó la rehabilitación de una canchita en la colonia Infonavit Camelinas, donde, mano a mano con vecinas y vecinos, se rescató un espacio que hoy vuelve a ser punto de encuentro para niñas, niños, jóvenes y familias.

Las acciones incluyeron limpieza general, rehabilitación de la superficie, pintura y mejora del entorno, con el objetivo de devolverle vida a un espacio que durante años permaneció en el abandono de parte del ayuntamiento de Morelia.

Barragán destacó que la recuperación de espacios públicos es una estrategia clave para mejorar la sociedad, fortalecer el tejido social y prevenir la violencia desde la convivencia y el deporte.

Vecinas y vecinos de Infonavit Camelinas reconocieron el trabajo realizado y subrayaron que este tipo de acciones ayudan a que las colonias se sientan más seguras, activas y unidas.

Barragán, lamentó que muchas unidades habitacionales de Morelia, como Infonavit Camelinas, enfrenten un abandono evidente por parte del Ayuntamiento.

“Es urgente que el gobierno municipal deje de darle la espalda a las unidades habitacionales. La gente necesita calles en buen estado, seguridad real y acceso constante al agua potable. No basta con discursos; se requieren soluciones concretas”, expresó.

Barragán reiteró que seguirá trabajando en el territorio, de la mano de las y los vecinos, pero insistió en que el Ayuntamiento debe asumir su responsabilidad y atender las necesidades básicas que por derecho corresponden a las familias morelianas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras cateo en Morelia, Michoacán aseguran inmueble y sustancias ilícitas
Ultiman a tiros a un hombre en Zamora, Michoacán
"Autoridades de Álvaro Obregón atienden reporte de avistamiento de tigre en Calvario; Edil pide seriedad y refuerzo de operativos"
Normalistas roban y vandalizan camión para bloquear la carretera Morelia - Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Ex funcionaria de Aureoles se hunde en prisión por megadesfalco en cuarteles: jueza le niega amparo y enfrentará proceso en la cárcel
Normalistas roban y vandalizan camión para bloquear la carretera Morelia - Uruapan, Michoacán
Asaltan casa de empeño en Morelia, Michoacán; se llevan 400 mil pesos
Zacatecas bajo fuego: Tienden trampa con cuerpo “señuelo” y hacen estallar bomba contra policías; célula armada lo grabó todo y advierte más ataques
Comentarios