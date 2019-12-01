Barragán rescata canchitas en Morelia durante 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 13:54:07
Morelia, Michoacán, a 26 de diciembre de 2025.- Durante 2025, el diputado Juan Carlos Barragán logró la rehabilitación de decenas de canchitas deportivas en colonias, comunidades y unidades habitacionales de Morelia, como parte de una estrategia para recuperar el espacio público y fortalecer la convivencia social.

Las acciones se realizaron de manera conjunta con vecinas y vecinos, permitiendo rescatar espacios que hoy son utilizados por niñas, niños y jóvenes para la práctica deportiva y la sana convivencia.

“Ahora nuestros hijos tienen un lugar digno para jugar y convivir”, expresaron vecinos beneficiarios, quienes coincidieron en que estos espacios ayudan a mejorar el entorno y la seguridad en sus colonias.

Barragán destacó que el deporte es una herramienta clave para la prevención de la violencia y la reconstrucción del tejido social.

“Cada canchita rehabilitada es una apuesta por la paz y por una mejor sociedad”, afirmó.

El legislador reiteró que continuará impulsando acciones que acerquen el deporte y los espacios públicos dignos a las familias de Morelia.

